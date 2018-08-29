Сергей Жорин: Елена Степаненко передумала разводиться с Евгением Петросяном

По данным Сергея Жорина, ранее Елена Степаненко выдвигала претензии на 80% имущества своего супруга, но теперь она и вовсе передумала разводиться. Адвокат утверждает, что юмористка теперь преследует цель оставаться законной женой Евгения Петросяна как можно дольше, ввиду чего бракоразводный процесс знаменитостей может затянуться на несколько лет. Сергей Жорин считает, что формально расторгнуть брак при текущем положении дел можно до конца 2018 года, но процедура дележа имущества может растянуться на долгое время.Недавно Евгений Петросян подал встречный иск на супругу, в котором предлагает поделить все имущество поровну. Пока суд разбирается в деле знаменитостей, вся их собственность арестована.