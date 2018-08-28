Иосиф Оганесян отказался от кастинга и отправился с Сашей Черно на Остров любви

По словам девушки, на Сейшелах у них с Иосифом всегда происходят серьезные конфликты и даже расставания, поэтому она хочет убедиться, что сделала правильный выбор.Однако редактора решили повысить рейтинг шоу за счет желания Саши, а потому перед самой поездкой предложили Оганесяну поехать вместе с Алианой Устиненко на кастинг в Армению, дабы отобрать достойных участников для телестройки. Как ожидалось, ревнивая Черно устроила молодому человеку грандиозный скандал, поскольку от кастинга он не отказался, а значит на Острова ей придется лететь одной.Около недели возлюбленные ссорились из-за поездки в Армению, что в итоге привело к тому, что Иосифа поставили перед выбором: либо он договаривается со своей избранницей и едет на кастинг, либо остается рядом с Сашей, но больше не говорит о развитии и реализации своих способностей на «Доме-2».Парень выбрал второе, чем удивил Ольгу Орлову и практически всех зрителей, так как мало кто верил, что он сможет отказаться от кастинга. Тем не менее, это произошло. Более того, по последней поступившей информации, Оганесян вместе с Черно уже отправились на Остров любви и совсем скоро появятся в эфирах.