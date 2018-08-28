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Иосиф Оганесян отказался от кастинга и отправился с Сашей Черно на Остров любви

Несколько недель назад участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно, которая готовится выйти замуж за Иосифа Оганесяна, заявила о том, что перед свадьбой хочет еще раз проверить их с возлюбленным отношения, а потому попросила ведущих отправить их на Остров любви.

По словам девушки, на Сейшелах у них с Иосифом всегда происходят серьезные конфликты и даже расставания, поэтому она хочет убедиться, что сделала правильный выбор.

Иосиф Оганесян отказался от кастинга и отправился с Сашей Черно на Остров любви


Однако редактора решили повысить рейтинг шоу за счет желания Саши, а потому перед самой поездкой предложили Оганесяну поехать вместе с Алианой Устиненко на кастинг в Армению, дабы отобрать достойных участников для телестройки. Как ожидалось, ревнивая Черно устроила молодому человеку грандиозный скандал, поскольку от кастинга он не отказался, а значит на Острова ей придется лететь одной.

Иосиф Оганесян отказался от кастинга и отправился с Сашей Черно на Остров любви


Около недели возлюбленные ссорились из-за поездки в Армению, что в итоге привело к тому, что Иосифа поставили перед выбором: либо он договаривается со своей избранницей и едет на кастинг, либо остается рядом с Сашей, но больше не говорит о развитии и реализации своих способностей на «Доме-2».

Парень выбрал второе, чем удивил Ольгу Орлову и практически всех зрителей, так как мало кто верил, что он сможет отказаться от кастинга. Тем не менее, это произошло. Более того, по последней поступившей информации, Оганесян вместе с Черно уже отправились на Остров любви и совсем скоро появятся в эфирах.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:14
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