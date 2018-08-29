Учёные: Мужчин и женщин радует разный набор продуктов
Как выяснилось, мужчинам и женщинам для поднятия настроения необходим разный набор продуктов. Учёные в последнее время пытаются выяснить, насколько фундаментальны различия между сильной и слабой половиной человечества.
Ранее мало кто задумывался о том, какие продукты нужно употреблять в пищу, чтобы вызвать всплеск радости среди женского и мужского пола, или же это чувство вызывает одна и та же провизия. Американские эксперты решили узнать, какая система питания способна улучшить настроение женщинам, а какая – мужчинам.
В результате проведённых исследований было установлено, что для поднятия настроения женщинам необходимо употреблять более разнообразный набор нутриентов. Для этого подходит «средиземноморская диета», в которой используется много морепродуктов, злаков, овощей и оливкового масла. В то время как мужчинам для всплеска счастья больше подходит «западная диета», в неё входит много жареной пищи, мяса и яиц. Однако такая еда может привести к беспричинному беспокойству.
Ранее мало кто задумывался о том, какие продукты нужно употреблять в пищу, чтобы вызвать всплеск радости среди женского и мужского пола, или же это чувство вызывает одна и та же провизия. Американские эксперты решили узнать, какая система питания способна улучшить настроение женщинам, а какая – мужчинам.
В результате проведённых исследований было установлено, что для поднятия настроения женщинам необходимо употреблять более разнообразный набор нутриентов. Для этого подходит «средиземноморская диета», в которой используется много морепродуктов, злаков, овощей и оливкового масла. В то время как мужчинам для всплеска счастья больше подходит «западная диета», в неё входит много жареной пищи, мяса и яиц. Однако такая еда может привести к беспричинному беспокойству.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 04:31