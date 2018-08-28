Дарье Клюкиной стыдно за отправившегося на шоу «Замуж за Бузову» бывшего жениха
Одним из участников нового шоу «Замуж за Бузову» стал Сергей Наумов, который ранее считался бойфрендом победительницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной, и теперь девушке стыдно за него.
Сергей Наумов стал одним из десяти претендентов на руку и сердце ведущей «Дом-2», отправившихся за Ольгой Бузовой в Италию.
В разговоре со звездой парень признался, что жалеет об участии Дарьи, своей бывшей девушки, в шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым.
После просмотра первого эфира Дарья Клюкина написала, что ей стыдно за своего бывшего парня.
«Не могу избавиться от чувства стыда за других. Некоторые люди совершают глупые поступки, а стыдно по-прежнему мне. Все, что человек говорит о нас, это его субъективное мнение, а не наше!», — написала Клюкина в своем Instagram.
Примечательно, что не все подписчики Дарьи поняли, за что именно ей стыдно, ведь раньше Наумов рассказывал куда больше об их отношениях и расставании в частности.
Сергей Наумов стал одним из десяти претендентов на руку и сердце ведущей «Дом-2», отправившихся за Ольгой Бузовой в Италию.
В разговоре со звездой парень признался, что жалеет об участии Дарьи, своей бывшей девушки, в шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым.
После просмотра первого эфира Дарья Клюкина написала, что ей стыдно за своего бывшего парня.
«Не могу избавиться от чувства стыда за других. Некоторые люди совершают глупые поступки, а стыдно по-прежнему мне. Все, что человек говорит о нас, это его субъективное мнение, а не наше!», — написала Клюкина в своем Instagram.
Примечательно, что не все подписчики Дарьи поняли, за что именно ей стыдно, ведь раньше Наумов рассказывал куда больше об их отношениях и расставании в частности.