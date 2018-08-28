АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy Note 9 подешевел спустя неделю после премьеры
EUR 78.23 USD 67.40
Курс валют на 28.08.2018

Дарье Клюкиной стыдно за отправившегося на шоу «Замуж за Бузову» бывшего жениха

Одним из участников нового шоу «Замуж за Бузову» стал Сергей Наумов, который ранее считался бойфрендом победительницы «Холостяка» Дарьи Клюкиной, и теперь девушке стыдно за него.

Сергей Наумов стал одним из десяти претендентов на руку и сердце ведущей «Дом-2», отправившихся за Ольгой Бузовой в Италию.

Дарье Клюкиной стыдно за отправившегося на шоу «Замуж за Бузову» бывшего жениха


В разговоре со звездой парень признался, что жалеет об участии Дарьи, своей бывшей девушки, в шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым.

После просмотра первого эфира Дарья Клюкина написала, что ей стыдно за своего бывшего парня.

Дарье Клюкиной стыдно за отправившегося на шоу «Замуж за Бузову» бывшего жениха


«Не могу избавиться от чувства стыда за других. Некоторые люди совершают глупые поступки, а стыдно по-прежнему мне. Все, что человек говорит о нас, это его субъективное мнение, а не наше!», — написала Клюкина в своем Instagram.

Примечательно, что не все подписчики Дарьи поняли, за что именно ей стыдно, ведь раньше Наумов рассказывал куда больше об их отношениях и расставании в частности.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге с 6-го этажа выпала 58-летняя
Иосиф Оганесян отказался от кастинга и отправился
Май Абрикосов возмущен методами работы редакторов
Ford показал новый спорткар Ford GT в версии
В Калининградской области пропавший в феврале
Дарье Клюкиной стыдно за отправившегося на шоу
Ученые назвали неожиданную опасность шашлыков
Рита Дакота считает трудные отношения со своим
В Санкт-Петербурге школьница выпала с 24-го этажа
Адвокат Евгения Петросяна опроверг слухи о
Samsung представила в РФ телевизоры The Frame в
Тата и Валера Блюменкранц могут вернуться на
Ольга Бузова возмутила пользователей образом
«АвтоВАЗ» объявил цены нового поколения Lada
Ученые из ЦЕРН намерены охладить антиматерию
Светлана Пермякова умилила Сеть снимком подросшей
Зрители «Дома-2»: Ольга Орлова пытается разрушить
Хейтеры считают, что Ольга Бузова «косит» под
Раскрыты технические характеристики 3-х iPhone
Шоу «Замуж за Бузову» побило рекорды по запросам
Физики создали математическую модель машины
"Не надо паники": Певица Лолита оголилась в
В Росстате сообщили о снижении средней цены
Обладатели Samsung Galaxy Note 9 жалуются на
Компания CD Projekt Red представила геймплей игры
Samsung Galaxy Note 9 подешевел спустя неделю
Полный привод: Hyundai Santa Fe 2019 года прошел
Виктория Романец и Антон Гусев погрязли в долгах
"Группа в полосатых купальниках": Екатерина
Анастасию Костенко поймали на вранье о семейном
Просмотреть все новости