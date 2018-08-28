Дарье Клюкиной стыдно за отправившегося на шоу «Замуж за Бузову» бывшего жениха

Сергей Наумов стал одним из десяти претендентов на руку и сердце ведущей «Дом-2», отправившихся за Ольгой Бузовой в Италию.В разговоре со звездой парень признался, что жалеет об участии Дарьи, своей бывшей девушки, в шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым.После просмотра первого эфира Дарья Клюкина написала, что ей стыдно за своего бывшего парня., — написала Клюкина в своем Instagram.Примечательно, что не все подписчики Дарьи поняли, за что именно ей стыдно, ведь раньше Наумов рассказывал куда больше об их отношениях и расставании в частности.