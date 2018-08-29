Анастасия Решетова лишилась крупного источника прибыли
Анастасия Решетова сама себя лишила крупного источника прибыли. Дело в том, что модель решила отказаться от ведения своей страницы в Instagram, где она продвигала рекламу собственного салона красоты и другие бренды.
В жизни Решетовой наступил переломный момент после того, как Тимати на роскошной яхте отметил 35-летний юбилей в компании своей дочери Алисы и её матери Алёны Шишковой. Как только гражданская жена рэпера появилась на комфортном судне, решив навестить дочку, Анастасия стала изгнанницей.
Теперь стало известно, что модель хочет удалить свою страницу в Instagram с несколькими миллионами подписчиков, где она постоянно рекламировала косметику, одежду и спонсоров, которые всем обещали айфоны, машины и дома. Всё это приносило красавице не малые деньги.
Лишиться такого крупного источника прибыли является радикальным решением, которое может свидетельствовать о том, что Анастасия нашла свободного и щедрого мужчину, поскольку шведский вариант семьи ей изрядно надоел.
В жизни Решетовой наступил переломный момент после того, как Тимати на роскошной яхте отметил 35-летний юбилей в компании своей дочери Алисы и её матери Алёны Шишковой. Как только гражданская жена рэпера появилась на комфортном судне, решив навестить дочку, Анастасия стала изгнанницей.
Теперь стало известно, что модель хочет удалить свою страницу в Instagram с несколькими миллионами подписчиков, где она постоянно рекламировала косметику, одежду и спонсоров, которые всем обещали айфоны, машины и дома. Всё это приносило красавице не малые деньги.
Лишиться такого крупного источника прибыли является радикальным решением, которое может свидетельствовать о том, что Анастасия нашла свободного и щедрого мужчину, поскольку шведский вариант семьи ей изрядно надоел.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 01:01