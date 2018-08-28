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Bentley Mulsanne Coupe получил 591 л.с. мощности от Ares Design

Компания Ares Design поработала над дизайном Bentley Mulsanne. Сами Bentley представили данную модель еще в 2009 году, однако первоначально автомобиль не продумывался как купе.

Bentley Mulsanne Coupe получил 591 л.с. мощности от Ares Design


Дизайнеры из Ares представили Mulsanne Coupe, стильный двухдверный автомобиль, один из которых был доставлен первому покупателю во время Monterey Car Week. Модель выделяется более спортивным дизайном, при изготовлении применялись ультрасовременные материалы. Обширное применение углеводородного волокна позволило сократить общий вес автомобиля почти на полтонны. В то же время двигатель V8, объемом 6,75 литров, располагает мощностью 591 лошадиной силы. Технические характеристики автомобиля отлично дополняет спортивная подвеска.

Mulsanne собирают примерно за 24 недели, цена автомобиля при этом равна 459 484 долларам США. Заводская окраска сочетает серый и черный цвета. Новая модель разработана для обеспечения максимального комфорта пассажирам, при этом стилистические качества автомобиля также выполнены на высочайшем уровне.

 
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Авто
Добавил: Юра Качко Вчера, 23:31
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