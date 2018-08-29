Спорткар Jaguar E-type станет электромобилем

Серии обновленных автомобилей E-typ, будут оснащены полностью электрической силовой установкой. Эти модернизации смогут заказать владельцы спорткаров E-type. Также предусматривается использование электрического мотора с одноступенчатой редукционной передачей. Батарея, литий-ионная, обладает тем же весом и габаритами, что и стандартный шестицилиндровый бензиновый двигатель XK на E-type, и находится там же. Электромотор занял место коробки передач, и такой подход позволил производителям не менять конструкцию автомобиля.E-type Zero получил обновленные модифицированную центральную панель с сенсорным экраном и контрольно-измерительные приборы, а также полностью светодиодные фары. Утверждается, что на одной подзарядке электромобиль способен преодолеть расстояние около 260 км. На полное восполнение запаса энергии потребуется 6-8 часов.