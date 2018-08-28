Учёные: Использование духов может навредить здоровью

Как оказалось, чуть ли не каждый третий потребитель духов страдает от головной боли, сыпи или астмы. Причиной этому является повышенная чувствительность к веществам, входящим в аромат. Дело в том, что в составе современных духов содержатся химические компоненты, о которых производитель обычно умалчивает, ведь вряд ли кому-то захочется душиться ядовитыми веществами. Однако и натуральные эфирные масла, содержащиеся в парфюме, могут быть токсичными. Определённые запахи оказывают негативное влияние даже на иммунитет.Так, многими любимое розовое масло может стать причиной аллергической реакции, а в масле эвкалипта содержится вещество, которое в большом количестве повреждает печень. В связи с этим нужно тщательно следить за дозами, рекомендованными к использованию. Специалисты советуют не злоупотреблять духами, даже в том случае, если вам нравится аромат. В первую очередь следует заботиться о своём здоровье.