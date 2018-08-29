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Ученые: Загрязнение воздуха снижает когнитивные способности

Загрязнение воздуха привело к падению способностей населения к изучению языков и математики. Авторы нового исследования сотрудничают с Пекинским университетом и отмечают, что воздействие этого фактора на когнитивные способности, в особенности у взрослых людей, пока слабо изучено.

Ученые: Загрязнение воздуха снижает когнитивные способности


Ученые проанализировали результаты тестирования математических и вербальных навыков, проводимых в рамках национального изыскания на территории 162 округов Китая по итогам 2010 и 2014 гг. Суммарно были получены данные о 31,9 тысячи людей возрастом старше 10 лет. Математический тест включал 24 задачи, а языковой — 34 упражнения на знание различных слов. Все сведения были сопоставлены с официальной информацией относительно уровня загрязнения воздуха в соответствующей местности по 3-м параметрам. Оценивалось присутствие диоксида серы, мелких частиц размером до 10 микрон и диоксида азота.

«Мы выявили, что долгосрочное влияние загрязнения воздуха несколько ухудшает показатели вербальных и математических тестов», — отмечают ученые.

Согласно их сведениям, повышение сводного показателя 3-летнего периода по загрязнению воздуха на каждое стандартное отклонение снижало данные словесного теста приблизительно на 1,13 балла, а для математического падение составило 0,21 балла. Ученые подчеркивают, что на языковых способностях загрязнение воздуха сказалось заметно сильнее, в особенности у мужчин. Авторы статьи связали данную ситуацию с тем, что влияние отрицательного фактора распространяется на белое вещество мозга больше, нежели на серое. В соответствии с отдельными исследованиями, у мужчин в случае прохождения когнитивных тестов активность белого вещества оказалось менее выраженной в сравнении с женщинами, поэтому отрицательный эффект у представителей сильного пола оказался заметнее. Вдобавок, возраст стал усугубляющим фактором.

При понижении концентрации частиц пыли и прочих загрязнителей в воздухе Китая до норм, установленных американским EPA, авторы ожидают повышение итогов теста по языку приблизительно на 2,41 балла, а в сфере математики — на 0,39 единицы. Авторы статьи отмечают, что их новая работа показывает, что при разговоре о последствиях загрязнения воздуха для здоровья человека зачастую проводится недооценка негативного влияния на когнитивные способности человека.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:01
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