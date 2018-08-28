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В Санкт-Петербурге с 6-го этажа выпала 58-летняя женщина

Накануне, в Центральном районе Санкт-Петербурга из окна выпала 58-летняя женщина. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

В Санкт-Петербурге с 6-го этажа выпала 58-летняя женщина


В 21:28 у дома по Баскову переулку было обнаружено тело пожилой женщины. Выяснялось, что 58-летняя жительница Санкт-Петербурга выпала из окна собственной квартиры, которая находится на 6 этаже. Правоохранительные органы сообщили, что она была зарегистрирована по данному адресу.

После обнаружения тело женщины было направлено в морг для установления причины смерти. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются полицией.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30
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