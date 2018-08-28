В Санкт-Петербурге с 6-го этажа выпала 58-летняя женщина

В 21:28 у дома по Баскову переулку было обнаружено тело пожилой женщины. Выяснялось, что 58-летняя жительница Санкт-Петербурга выпала из окна собственной квартиры, которая находится на 6 этаже. Правоохранительные органы сообщили, что она была зарегистрирована по данному адресу.После обнаружения тело женщины было направлено в морг для установления причины смерти. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются полицией.