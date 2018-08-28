Ольга Бузова возмутила пользователей образом «скромняшки»
Новое шоу «Замуж за Бузову» продолжают обсуждать в Сети, в частности подверглось критике излишне скромное поведение Ольги, не позволяющей целовать себя даже в щеку.
Хейтеры напомнили ведущей и всем ее фанатам, что на заре реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова была более раскованной.
В то время звезда была совсем не против «секса на камеру» с Романом Третьяковым.
Да и нынешнее поведение Ольги на сцене во время выступлений далеко от монашеского образа, в котором она пытается предстать перед зрителем на «ярмарке женихов».
Поклонники певицы и ведущей телестройки отметили, что за прошедшие годы у их кумира было время исправиться и продемонстрировать себя в иной ипостаси.
Хейтеры напомнили ведущей и всем ее фанатам, что на заре реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова была более раскованной.
В то время звезда была совсем не против «секса на камеру» с Романом Третьяковым.
Да и нынешнее поведение Ольги на сцене во время выступлений далеко от монашеского образа, в котором она пытается предстать перед зрителем на «ярмарке женихов».
Поклонники певицы и ведущей телестройки отметили, что за прошедшие годы у их кумира было время исправиться и продемонстрировать себя в иной ипостаси.