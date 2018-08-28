В Калининградской области пропавший в феврале мужчина найден мертвым

Труп был обнаружен в лесополосе города Светлый. Как сообщает следственная группа Калининградской области, на месте происшествия не было найдено никаких улик, указывающих на насильственную смерть. Тело, однако, отправили на экспертизу для установления точной причины гибели. Уголовное дело, открытое по факту пропажи гражданина, продолжается. Как заявляют соседи погибшего, 17.02.18 мужчина вышел из собственной квартиры и с тех пор никто не видел его вплоть до 26 августа.Фото с места происшествия указывают на то, что, возможно, мужчина какое-то время жил в лесу. Впрочем, официальная следственная версия по данному делу пока едва ли сформирована.