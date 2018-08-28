АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy Note 9 подешевел спустя неделю после премьеры
EUR 78.23 USD 67.40
Курс валют на 28.08.2018

В Калининградской области пропавший в феврале мужчина найден мертвым

В Калининградской области в городе Светлый 26 августа обнаружено тело пропавшего без вести 17 февраля 2018 года мужчины. Ничто не указывает на насильственную смерть погибшего, сообщают правоохранители.

В Калининградской области пропавший в феврале мужчина найден мертвым


Труп был обнаружен в лесополосе города Светлый. Как сообщает следственная группа Калининградской области, на месте происшествия не было найдено никаких улик, указывающих на насильственную смерть. Тело, однако, отправили на экспертизу для установления точной причины гибели. Уголовное дело, открытое по факту пропажи гражданина, продолжается. Как заявляют соседи погибшего, 17.02.18 мужчина вышел из собственной квартиры и с тех пор никто не видел его вплоть до 26 августа.

Фото с места происшествия указывают на то, что, возможно, мужчина какое-то время жил в лесу. Впрочем, официальная следственная версия по данному делу пока едва ли сформирована.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Юра Качко Сегодня, 13:34
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге с 6-го этажа выпала 58-летняя
Иосиф Оганесян отказался от кастинга и отправился
Май Абрикосов возмущен методами работы редакторов
Ford показал новый спорткар Ford GT в версии
В Калининградской области пропавший в феврале
Дарье Клюкиной стыдно за отправившегося на шоу
Ученые назвали неожиданную опасность шашлыков
Рита Дакота считает трудные отношения со своим
В Санкт-Петербурге школьница выпала с 24-го этажа
Адвокат Евгения Петросяна опроверг слухи о
Samsung представила в РФ телевизоры The Frame в
Тата и Валера Блюменкранц могут вернуться на
Ольга Бузова возмутила пользователей образом
«АвтоВАЗ» объявил цены нового поколения Lada
Ученые из ЦЕРН намерены охладить антиматерию
Светлана Пермякова умилила Сеть снимком подросшей
Зрители «Дома-2»: Ольга Орлова пытается разрушить
Хейтеры считают, что Ольга Бузова «косит» под
Раскрыты технические характеристики 3-х iPhone
Шоу «Замуж за Бузову» побило рекорды по запросам
Физики создали математическую модель машины
"Не надо паники": Певица Лолита оголилась в
В Росстате сообщили о снижении средней цены
Обладатели Samsung Galaxy Note 9 жалуются на
Компания CD Projekt Red представила геймплей игры
Samsung Galaxy Note 9 подешевел спустя неделю
Полный привод: Hyundai Santa Fe 2019 года прошел
Виктория Романец и Антон Гусев погрязли в долгах
"Группа в полосатых купальниках": Екатерина
Анастасию Костенко поймали на вранье о семейном
Просмотреть все новости