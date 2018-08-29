АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 экономичных авто стоимостью до 300 тысяч рублей
EUR 78.76 USD 67.39
Курс валют на 29.08.2018

Эксперты: Фаблет Samsung Galaxy Note 9 не блещет ремонтопригодностью

Специалисты компании iFixit вскрыли новый фаблет Samsung Galaxy Note 9, представленный в начале августа нынешнего года. В результате выяснилось, что устройство не блещет ремонтопригодностью.

Эксперты: Фаблет Samsung Galaxy Note 9 не блещет ремонтопригодностью


Новейший смартфон оснащён оперативной памятью на 8 Гигабайт, дисплеем Super AMOLED Quad HD+ диагональю 6,4 дюйма и процессором Qualcomm Snapdragon 845. Фаблет имеет двойную камеру с оптической стабилизацией, флеш-накопитель ёмкостью 512 Гбайт и аккумулятор на 4000 мАч. Устройство управляется при помощи улучшенного пера S Pen. Также специалисты выяснили, что в гаджет встроены чипы оперативной памяти Samsung LPDDR4X SDRAM, аудиокодек Qualcomm WCD9341, NFC-контроллер NXP 80T17, флеш-модуль Samsung eUFS и чип беспроводной связи Murata KM8423057 Wi-Fi/Bluetooth.

Эксперты отмечают, что фаблет имеет эффективную систему охлаждения при высоких нагрузках. Также плюсами устройства является модульность многих компонентов и стандартный крепёж. При этом замена аккумулятора является очень трудоёмким процессом и усложнена починка дисплея. В целом из 10 возможных баллов в оценке ремонтопригодности, эксперты дали новинке только 4.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 02:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спорткар Jaguar E-type станет электромобилем
Специалисты NASA опубликовали видео солнечного
Эксперты: Фаблет Samsung Galaxy Note 9 не блещет
Анастасия Решетова лишилась крупного источника
Ученые: Загрязнение воздуха снижает когнитивные
Bentley Mulsanne Coupe получил 591 л.с. мощности
На IFA 2018 представят бюджетные смартфоны LG G7
Сын Наташи Королевой работает помощником
Учёные: Раковая опухоль способна перестраивать
Новый хот-хэтч KIA Ceed GT впервые появился на
Viber получил новый дизайн и стал в 2 раза быстрее
Отец Анастасии Кочервей: Практически всем героям
Татьяна Мусульбес опубликовала откровенное фото и
Элджея высмеяли за оральный секс с Настей Ивлеевой
Марина Африкантова похвасталась перед
Учёные: Использование духов может навредить
Один из участников шоу «Замуж за Бузову» очень
В 2019 году появится следующее поколение
В Сети опубликовано видео концепта MacBook Pro
За 2 года на проекте внешность Майи Донцовой
Volkswagen представит новую версию кроссовера
Тимати покатал свою дочку как герой комиксов
Бывший астронавт NASA рассказал о встрече со
Зрители считают, что Александру Черно следует
В базе TENAA появились спецификации Meizu M8 Lite
Ученые: Нибиру уменьшила радиус атома водорода на
Разгневанная Ольга Бузова назвала Илью Яббарова
Северная Корея дала США неоднозначный ответ на
Apple исключат технолгию 3d Touch из своей
Дмитрий Шепелев доверил сына новой избраннице
Просмотреть все новости