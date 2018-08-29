Эксперты: Фаблет Samsung Galaxy Note 9 не блещет ремонтопригодностью

Новейший смартфон оснащён оперативной памятью на 8 Гигабайт, дисплеем Super AMOLED Quad HD+ диагональю 6,4 дюйма и процессором Qualcomm Snapdragon 845. Фаблет имеет двойную камеру с оптической стабилизацией, флеш-накопитель ёмкостью 512 Гбайт и аккумулятор на 4000 мАч. Устройство управляется при помощи улучшенного пера S Pen. Также специалисты выяснили, что в гаджет встроены чипы оперативной памяти Samsung LPDDR4X SDRAM, аудиокодек Qualcomm WCD9341, NFC-контроллер NXP 80T17, флеш-модуль Samsung eUFS и чип беспроводной связи Murata KM8423057 Wi-Fi/Bluetooth.Эксперты отмечают, что фаблет имеет эффективную систему охлаждения при высоких нагрузках. Также плюсами устройства является модульность многих компонентов и стандартный крепёж. При этом замена аккумулятора является очень трудоёмким процессом и усложнена починка дисплея. В целом из 10 возможных баллов в оценке ремонтопригодности, эксперты дали новинке только 4.