Тата и Валера Блюменкранц могут вернуться на телепроект «Дом-2»

Кроме того, некий 22-летний Александр дал домовским журналистам интервью, в котором подробно рассказал, как он познакомился с молодой мамочкой, что именно их связывало, и чего он от нее хотел.В итоге многочисленные читатели журнала «Дом-2» узнали, что ребята всего лишь переписывались, но если бы парень настоял, то у него с Татой были бы полноценные отношения. Сама девушка не стала отрицать, что действительно некоторое время общалась в интернете с Александром, но это были исключительно дружеские отношения и даже сообщений дело не зашло.А теперь появилась информация, что бывшей звезде реалити-шоу снова нужно привыкать к круглосуточным съемкам, так как ее с Валерой вернули в периметр.В Сети уже есть несколько фотографий супругов на фоне домовских построек, а это значит, что предположения хейтеров о том, что развод был придуман только чтобы вернуться на Поляну, подтвердились. И теперь Блюменкранцы будут пытаться всячески сохранить семью, а также непременно примут участие в конкурсе «Человек года», чтобы выиграть квартиру, составив серьезную конкуренцию Оле и Диме Дмитренко.Стоит отметить, что большинство зрителей телестройки обрадовались возвращению Таты и Валеры, и интерес у них вызывает совсем не их примирение, а противостояние двух семей.