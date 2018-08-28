Светлана Пермякова умилила Сеть снимком подросшей дочери с голубями

Публикация от Светлана Пермякова (@s_permyakova) 28 Авг 2018 в 12:59 PDT

На фото девочка держит трех голубей и смотрит прямо в кадр. Снимок был сделан на площади в городе Санкт-Петербург. Поклонники отметили, что у звезды действительно очень милая дочь, которая похожа на маму как две капли воды.За считанные минуты фотография набрала множество лайков и восторженных отзывов от фанатов. Светлана Пермякова долгое время не показывала дочь общественности, поэтому фото подросшей девочки стали настоящим сюрпризом для фанатов актрисы.