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Ученые назвали неожиданную опасность шашлыков

Ученые, сотрудничающие с Оксфордским университетом, назвали неожиданную опасность шашлыков. Они отмечают, что частый приём в пищу приготовленных на углях продуктов повышает риск преждевременной смерти по причине развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые назвали неожиданную опасность шашлыков


Участниками масштабного исследования стали 341,73 тысячи жителей Китая возрастом 30-79 лет. В рамках опроса эксперты узнали у добровольцев, как часто они занимаются приготовлением пищи и какое именно топливо используют для этого. Ученые выразили заинтересовались тем, как часто люди подвергались влиянию продуктов сгорания угля и древесины. В финальную выборку включили участников, которые готовили не реже раза в неделю и не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Суммарно, приблизительно 22,5% добровольцев на протяжении 30 лет применяли для готовки пищи уголь или древесину. Порядка 24,6% занимались этим 10-29 лет, а еще 53% меньше 10 лет либо никогда. За период наблюдения вследствие развития сердечно-сосудистых заболеваний скончались 8,304 тысячи участников. Как выяснилось, каждые 10 лет частого приготовления пищи на углях могут оказаться связанными с увеличением риска гибели на 3%. Ученые подчеркивают, что использование электричества либо газа для готовки существенно понижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:18
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