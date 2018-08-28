Ученые назвали неожиданную опасность шашлыков

Участниками масштабного исследования стали 341,73 тысячи жителей Китая возрастом 30-79 лет. В рамках опроса эксперты узнали у добровольцев, как часто они занимаются приготовлением пищи и какое именно топливо используют для этого. Ученые выразили заинтересовались тем, как часто люди подвергались влиянию продуктов сгорания угля и древесины. В финальную выборку включили участников, которые готовили не реже раза в неделю и не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.Суммарно, приблизительно 22,5% добровольцев на протяжении 30 лет применяли для готовки пищи уголь или древесину. Порядка 24,6% занимались этим 10-29 лет, а еще 53% меньше 10 лет либо никогда. За период наблюдения вследствие развития сердечно-сосудистых заболеваний скончались 8,304 тысячи участников. Как выяснилось, каждые 10 лет частого приготовления пищи на углях могут оказаться связанными с увеличением риска гибели на 3%. Ученые подчеркивают, что использование электричества либо газа для готовки существенно понижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.