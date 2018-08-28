В Санкт-Петербурге школьница выпала с 24-го этажа
В ночь на 28 августа в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского был обнаружен труп школьницы, которая училась в одной из гимназий города. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения с 24-го этажа.
На данный момент полиция выяснила, что школьница проживала с родителями на 5-м этаже этого же дома. Девушка на лифте поднялась на 24 этаж в то время, как ее мать и отец спали дома. По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что семья на учете в органах опеки не состоит.
Правоохранительные органы также выяснили, что недавно школьница перешла в 11 класс гимназии. Сообщается, что 46-летний отец девочки работает электромехаником, а 47-летняя мать - заведующей аптекой.
На данный момент полиция выяснила, что школьница проживала с родителями на 5-м этаже этого же дома. Девушка на лифте поднялась на 24 этаж в то время, как ее мать и отец спали дома. По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что семья на учете в органах опеки не состоит.
Правоохранительные органы также выяснили, что недавно школьница перешла в 11 класс гимназии. Сообщается, что 46-летний отец девочки работает электромехаником, а 47-летняя мать - заведующей аптекой.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:43