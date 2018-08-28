Зрители «Дома-2»: Ольга Орлова пытается разрушить семью Рапунцелей

Стоит отметить, что после произошедшего Оле удалось окончательно помириться с сестрой и мамой, попросив у них прощения. А вот Дима, по мнению Ольги Орловой, снова воспринял все как данность и даже не поблагодарил Алену за свое спасение.Сразу после эмоционального Лобного ведущая решила провести с Савкиной и Дмитренко тет-а-тет, в котором попыталась выяснить, поменял ли молодой отец свое отношение к родственнице своей жены, а после невнятного ответа фактически потребовала, чтобы отныне он считался с мнением беременной девушки, подняв тем самым ее авторитет до небес.Зрители не отрицают того, что Оля и Дима слишком много на себя взяли, однако они уверены, что подобное возвышение Алены совсем не пойдет на пользу ее общению с родней.Кроме того, у многих поклонников реалити-шоу после нескольких последних тетов и Лобных создалось впечатление, что Орлова недолюбливает Рапунцелей и решительно настроена на то, чтобы внести раздор в и без того непростые взаимоотношения супругов с родственниками.