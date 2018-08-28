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Зрители «Дома-2»: Ольга Орлова пытается разрушить семью Рапунцелей

Многие зрители телепроекта «Дом-2» знают, что в минувшую субботу Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель лишь чудом не покинули периметр. За уход семейства было отдано большее количество голосов, но Алена Савкина вытянула для них иммунитет, поэтому супруги остались.

Стоит отметить, что после произошедшего Оле удалось окончательно помириться с сестрой и мамой, попросив у них прощения. А вот Дима, по мнению Ольги Орловой, снова воспринял все как данность и даже не поблагодарил Алену за свое спасение.

Зрители «Дома-2»: Ольга Орлова пытается разрушить семью Рапунцелей

Сразу после эмоционального Лобного ведущая решила провести с Савкиной и Дмитренко тет-а-тет, в котором попыталась выяснить, поменял ли молодой отец свое отношение к родственнице своей жены, а после невнятного ответа фактически потребовала, чтобы отныне он считался с мнением беременной девушки, подняв тем самым ее авторитет до небес.

Зрители не отрицают того, что Оля и Дима слишком много на себя взяли, однако они уверены, что подобное возвышение Алены совсем не пойдет на пользу ее общению с родней.

Кроме того, у многих поклонников реалити-шоу после нескольких последних тетов и Лобных создалось впечатление, что Орлова недолюбливает Рапунцелей и решительно настроена на то, чтобы внести раздор в и без того непростые взаимоотношения супругов с родственниками.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:19
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