Сын Наташи Королевой работает помощником шеф-повара

На прошлой неделе Тарзан и Наташа Королева отпраздновали хрустальную свадьбу. Юбилей знаменитости отмечали в семейном кругу. Как отметил супруг певицы, от дорогостоящих подарков они отказались. Сюрприз для них устроил их достаточно взрослый сын. Архип мечтает в будущем стать ресторатором. На сегодня он выявил желание некоторое время поработать в данной сфере, чтобы выяснить всё изнутри. Подросток выполняет все поручения шеф-повара, а также изучает технологию приготовления блюд. Сами звездные родители сообщили, что гордятся своим ребенком.У Королевой достаточно доверительные отношения со своим сыном. Невзирая на то, что Архип обучается в США, он часто контактирует со своими родителями. Как отметила певица, периодически подросток просит её совета, но период бунтов переходного возраста у него еще продолжается.