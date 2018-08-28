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Сын Наташи Королевой работает помощником шеф-повара

Сын Наташи Королевой трудится на должности помощника шеф-повара. В свои 16 лет сын певицы устроился на первую работу. На период каникул молодой человек прилетел из Майами в Москву к родителям.

Сын Наташи Королевой работает помощником шеф-повара


На прошлой неделе Тарзан и Наташа Королева отпраздновали хрустальную свадьбу. Юбилей знаменитости отмечали в семейном кругу. Как отметил супруг певицы, от дорогостоящих подарков они отказались. Сюрприз для них устроил их достаточно взрослый сын. Архип мечтает в будущем стать ресторатором. На сегодня он выявил желание некоторое время поработать в данной сфере, чтобы выяснить всё изнутри. Подросток выполняет все поручения шеф-повара, а также изучает технологию приготовления блюд. Сами звездные родители сообщили, что гордятся своим ребенком.

У Королевой достаточно доверительные отношения со своим сыном. Невзирая на то, что Архип обучается в США, он часто контактирует со своими родителями. Как отметила певица, периодически подросток просит её совета, но период бунтов переходного возраста у него еще продолжается.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:31
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