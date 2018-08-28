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Адвокат Евгения Петросяна опроверг слухи о беременности его любовницы

В Сети активно распространяются слухи о беременности любовницы юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой. Адвокат артиста Сергей Жорин заявил, что все снимки – это просто фотошоп.

Адвокат Евгения Петросяна опроверг слухи о беременности его любовницы


На данный момент Евгений Петросян разводится с супругой Еленой Степаненко, в браке с которой юморист прожил более 30 лет. Знаменитость претендует на 80% совместно нажитого имущества со своим звездным мужем. Права комика защищает его адвокат Сергей Жорин, который заявляет, что уже много лет Евгений Петросян и Елена Степаненко не жили как муж и жена. Что касается беременности Татьяны Брухуновой, адвокат опроверг эти слухи.

Адвокат Евгения Петросяна опроверг слухи о беременности его любовницы


Напомним, что Татьяна Брухунова заняла пост художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. Изначально она была просто поклонницей талантливого комика, а сейчас в Сети ходят слухи о ее романе с юмористом, который якобы закончился ее беременностью.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:24
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