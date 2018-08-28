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«АвтоВАЗ» объявил цены нового поколения Lada Granta

«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модели Lada Granta. В базовой комплектации модель станет предлагаться за приблизительно 420 тысяч рублей. Суммарно в новом семействе представят 4 типа кузова, включая лифтбэк, универсал, cross-модификацию и хетчбэк.

«АвтоВАЗ» объявил цены нового поколения Lada Granta


Лифтбэк станет поставляться со стоимостью 436,9 тысячи рублей и больше. С кузовами «от Kalina» может быть зарегистрировано падение базовой стоимости. За хетчбэк Granta потребуется отдать около 436,9 тысячи рублей. Стоимость универсала стартует с 446,9 тысячи рублей. Какой станет стоимость моделей Granta в максимальной комплектации, остаётся неизвестным. Официальная презентация нового продукта в семействе пройдёт на Московском автосалоне, а старт продаж ожидается с сентября.

Основное отличие новинки заключается в Х-стиле, подобном Lada Vesta. Боковые выштамповки в соответствующем стиле использоваться не будут. Силовые агрегаты и трансмиссия останутся в той же комплектации, что и у прошлых версий авто: двигатели объемом 1,6 л с производительностью 87, 98, 106 «лошадок». В качестве КПП покупателям предложат механическую, автоматическую и роботизированную трансмиссии.

Granta является второй по уровню популярности моделью среди произведенных компанией «АвтоВАЗ», уступая исключительно модели Vesta. По результатам 7 месяцев текущего года суммарные продажи Lada на территории России показали увеличение на 19,5% до 199,273 автомобилей, указывается в данных АЕБ. На Granta приходится 27% от всех продаж бренда.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:48
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