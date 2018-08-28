На IFA 2018 представят бюджетные смартфоны LG G7 One и LG G7 Fit
Представители компании LG заявили, что новейшие модели смартфонов LG G7 One и LG G7 Fit будут демонстрироваться на грядущей выставке IFA 2018. Как стало известно, стоимость новых гаджетов будет значительно снижена.
Новые устройства разработаны на основе одного из лучших смартфонов от LG, G7 ThinQ. Они будут оснащены мощной системой Snapdragon 835, а также камерами с разрешением 16 и 8 мегапикселей. Не смотря на то, что LG намеревались продать 3 миллиона смартфонов G7 ThingQ, вместо проданных 1,5 миллионов, цена новых моделей будет ощутимо ниже. В случае, если мобильные устройства будут проданы в достаточном объеме, есть шанс того, что продажи флагманской модели также возобновятся.
Новые гаджеты будут обладать ярким, контрастным монитором и поддерживать технологию DTS:X. Данная технология, в свою очередь, предоставит пользователю объемный многоканальный звук. При использовании DTS:X не так важно качество колонок и их возможности, ведь система подстраивается под любое оборудование.
Новые устройства разработаны на основе одного из лучших смартфонов от LG, G7 ThinQ. Они будут оснащены мощной системой Snapdragon 835, а также камерами с разрешением 16 и 8 мегапикселей. Не смотря на то, что LG намеревались продать 3 миллиона смартфонов G7 ThingQ, вместо проданных 1,5 миллионов, цена новых моделей будет ощутимо ниже. В случае, если мобильные устройства будут проданы в достаточном объеме, есть шанс того, что продажи флагманской модели также возобновятся.
Новые гаджеты будут обладать ярким, контрастным монитором и поддерживать технологию DTS:X. Данная технология, в свою очередь, предоставит пользователю объемный многоканальный звук. При использовании DTS:X не так важно качество колонок и их возможности, ведь система подстраивается под любое оборудование.
Технологии
Добавил: Юра Качко Вчера, 23:01