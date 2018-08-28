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На IFA 2018 представят бюджетные смартфоны LG G7 One и LG G7 Fit

Представители компании LG заявили, что новейшие модели смартфонов LG G7 One и LG G7 Fit будут демонстрироваться на грядущей выставке IFA 2018. Как стало известно, стоимость новых гаджетов будет значительно снижена.

На IFA 2018 представят бюджетные смартфоны LG G7 One и LG G7 Fit


Новые устройства разработаны на основе одного из лучших смартфонов от LG, G7 ThinQ. Они будут оснащены мощной системой Snapdragon 835, а также камерами с разрешением 16 и 8 мегапикселей. Не смотря на то, что LG намеревались продать 3 миллиона смартфонов G7 ThingQ, вместо проданных 1,5 миллионов, цена новых моделей будет ощутимо ниже. В случае, если мобильные устройства будут проданы в достаточном объеме, есть шанс того, что продажи флагманской модели также возобновятся.

Новые гаджеты будут обладать ярким, контрастным монитором и поддерживать технологию DTS:X. Данная технология, в свою очередь, предоставит пользователю объемный многоканальный звук. При использовании DTS:X не так важно качество колонок и их возможности, ведь система подстраивается под любое оборудование.

 
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Технологии
Добавил: Юра Качко Вчера, 23:01
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