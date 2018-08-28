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Учёные: Раковая опухоль способна перестраивать свой обмен веществ

Американские учёные обнаружили, что клетки раковой опухоли могут образовывать собственные обменные процессы для развития в том или ином органе. Данное открытие помогает расширить представление о развитии онкологических заболеваний, что может облегчить поиск эффективного лечения.

Учёные: Раковая опухоль способна перестраивать свой обмен веществ


При онкологии самым опасным считается распространение метастазов на другие органы, так как это ведёт к летальному исходу. В процессе исследования учёным удалось обнаружить, что отдельные метаболические гены опухоли после метастазирования в тканях печени активизировались. При этом их активность была намного выше, чем при первичном опухолевом процессе. Учёные выделили целый ряд генов, участвующих в метаболизме фруктозы. Это очень удивило экспертов, так как фруктоза содержится во многих продуктах питания.

По словам исследователей, при попадании раковых клеток в печень, они способны перестаиваться на использование доступной фруктозы, обеспечивающей им развитие и рост. В результате метастазы начинают развиваться интенсивнее. Это говорит о том, что употребление фруктозы нужно исключить, а также применить средства для торможения её метаболизма.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 22:01
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