Шоу «Замуж за Бузову» побило рекорды по запросам в Google и обошло Курбан-байрам

Новое шоу с участием Ольги Бузовой вышло в эфир 26 августа на канале ТНТ, но уже начиная с 20 августа поисковый сервис Google оказался переполнен запросами о об аналоге «Холостяка».Немногим менее популярным по запросам оказался мусульманский праздник жертвоприношений курбан-байрам. Россияне 200 тысяч раз пожелали узнать о традициях древнего праздника ислама.Наряду с Бузовой и мусульманами, популярной в Сети на минувшей неделе стала ведущая «Орел и Решка.Перезагрузка» Настя Ивлева, которая стала интересовать публику после скандального интервью у Юрия Дудя.