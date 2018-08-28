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Шоу «Замуж за Бузову» побило рекорды по запросам в Google и обошло Курбан-байрам

Самым частым запросом в поисковой системе Google за минувшую неделю стало шоу «Замуж за Бузову». Обошла программа по популярности даже мусульманский праздник Курбан-байрам.

Новое шоу с участием Ольги Бузовой вышло в эфир 26 августа на канале ТНТ, но уже начиная с 20 августа поисковый сервис Google оказался переполнен запросами о об аналоге «Холостяка».

Шоу «Замуж за Бузову» побило рекорды по запросам в Google и обошло Курбан-байрам

Немногим менее популярным по запросам оказался мусульманский праздник жертвоприношений курбан-байрам. Россияне 200 тысяч раз пожелали узнать о традициях древнего праздника ислама.

Шоу «Замуж за Бузову» побило рекорды по запросам в Google и обошло Курбан-байрам

Наряду с Бузовой и мусульманами, популярной в Сети на минувшей неделе стала ведущая «Орел и Решка.Перезагрузка» Настя Ивлева, которая стала интересовать публику после скандального интервью у Юрия Дудя.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:44
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