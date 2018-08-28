Dacia готовит к выпуску хэтчбек Sandero нового поколения
Компания Dacia скоро начнет выпускать хэтчбек Sandero нового поколения. Габариты этой модели будут увеличены до размеров Renault Megane, но цена на автомобиль практически не изменится.
В скором времени производство хэтчбека Sandero начнётся на территории Румынии, в продаже новая модель появится в 2019 году. Специалисты считают, что по размерам автомобиль будет сопоставим с Ford Focus. Базовым мотором новинки станет 1,3-литровый ДВС, который сконструирован и собран при участии инженеров Daimler и Renault. Увеличение размеров кузова в новой модели приблизит ее к гольф-классу, более популярному в Европе.
Также сообщается, что Dacia Sandero нового поколения может получить цену не на много дороже своего предшественника, на которую повлияют новые двигатели и расширение списка стандартных опций. Модель получит электронные системы, включая повышающую безопасность водителя и пассажира, а также автоматическое торможение.
В скором времени производство хэтчбека Sandero начнётся на территории Румынии, в продаже новая модель появится в 2019 году. Специалисты считают, что по размерам автомобиль будет сопоставим с Ford Focus. Базовым мотором новинки станет 1,3-литровый ДВС, который сконструирован и собран при участии инженеров Daimler и Renault. Увеличение размеров кузова в новой модели приблизит ее к гольф-классу, более популярному в Европе.
Также сообщается, что Dacia Sandero нового поколения может получить цену не на много дороже своего предшественника, на которую повлияют новые двигатели и расширение списка стандартных опций. Модель получит электронные системы, включая повышающую безопасность водителя и пассажира, а также автоматическое торможение.
Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:28