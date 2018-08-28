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Dacia готовит к выпуску хэтчбек Sandero нового поколения

Компания Dacia скоро начнет выпускать хэтчбек Sandero нового поколения. Габариты этой модели будут увеличены до размеров Renault Megane, но цена на автомобиль практически не изменится.

Dacia готовит к выпуску хэтчбек Sandero нового поколения


В скором времени производство хэтчбека Sandero начнётся на территории Румынии, в продаже новая модель появится в 2019 году. Специалисты считают, что по размерам автомобиль будет сопоставим с Ford Focus. Базовым мотором новинки станет 1,3-литровый ДВС, который сконструирован и собран при участии инженеров Daimler и Renault. Увеличение размеров кузова в новой модели приблизит ее к гольф-классу, более популярному в Европе.

Также сообщается, что Dacia Sandero нового поколения может получить цену не на много дороже своего предшественника, на которую повлияют новые двигатели и расширение списка стандартных опций. Модель получит электронные системы, включая повышающую безопасность водителя и пассажира, а также автоматическое торможение.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:28
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