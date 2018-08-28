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Ford показал новый спорткар Ford GT в версии Heritage Edition

Компания Ford показала свой новый спорткар. Модель GT представлена в модификации Heritage Edition.

Ford показал новый спорткар Ford GT в версии Heritage Edition


Конструкторы посвятили выпуск автомобиля оригинальному продукту бренда - Ford GT40, выступавшему в гонках под ливреей нефтяной компании из США Gulf Oil. Цветовое оформление, которое показала модель 1968 года, на сегодня считается одной из наиболее культовых и популярных за всю историю мирового автоспорта. Современная версия Ford GT Heritage Edition использует оранжево-голубую покраску Gulf Oil, а также №9 в честь гоночного авто. При этом часть кузовных элементов, созданных из неокрашенного углепластика и специальные колёсные диски диаметром 20 дюймов позволяют продукту стать более эффектным. Тормозные суппорты оранжевого цвета вместе с серебристыми корпусами зеркал заднего обзора завершают образ модели.

Отделка салона сделана из алькантары с прострочкой оранжево-голубой цвета, а на креслах размещен тиснёный рисунок. Подрулевые лепестки КПП исполнены из анодированого металла. Пока о тираже Ford GT Heritage Edition автопроизводитель из США ничего не сообщал. Среи имеющейся информации можно выделить готовность бренда презентовать дополнительную спецверсию в 2020 году. Новинка будет посвящена Ford GT40 под №6.

 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:50
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