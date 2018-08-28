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Ученые из ЦЕРН намерены охладить антиматерию

Антиматерия является одним из малоизученных феноменов, при этом она многое может прояснить в исследовании Вселенной. Для лучшего изучения учёные из ЦЕРН намерены её охладить.

Ученые из ЦЕРН намерены охладить антиматерию


Антиматерия до конца ещё не исследована, несмотря на это, учёные стремятся ею манипулировать. При помощи лазеров физики хотят охладить её, полагая, что этот процесс поможет им разгадать многие тайны. По сути, антиматерия является противоположностью «обычной» материи. Однако во Вселенной по какой-то причине существует больше материи, чем антиматерии. Почему так происходит, учёные не знают, так как антиматерия тяжело поддаётся изучению. Именно с этой целью они хотят её охладить.

По словам одного из исследователей, в обычных атомах водорода важным переходом является лайман-альфа, регистрация этого же феномена в антиводороде в изучении антиматерии открывает новую эпоху. Учёные долгое время применяли лазеры для охлаждения других атомов, чтобы упростить процесс их изучения. Если то же самое можно будет сделать с атомами антиматерии, то появится возможность их исследовать.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:32
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