Рита Дакота считает трудные отношения со своим отцом причиной ее развода с Соколовским

Сольные концерты в Санкт-Петербурге не прекратились и на одном из таких концертов исполнительница принялась рассуждать с фанатами о взаимоотношениях в целом. Был упомянут развод с Соколовским, который, по словам певицы, многократно ей изменял. Причиной такого поведения экс-супруга по заявлению выпускницы “Фабрики Звезд - 7”, стали ее натянутые отношения с отцом. “Если у вас были сложные отношения с папой, в отношениях с мужчинами никогда не будет просто” – заявила Дакота. Главной своей проблемой на текущий момент певица считает сознание 12-летнего ребенка, якобы мужчины продолжат предавать ее доверие до тех пор, пока она не избавится от навязчивых мыслей.Информации об отце Дакоты нет практически никакой, он достаточно редко контактирует со СМИ.