Рита Дакота считает трудные отношения со своим отцом причиной ее развода с Соколовским
Рита Дакота заявляет, что ее отец стал причиной развода певицы с Владом Соколовским. Трудные взаимоотношения с главой семейства постоянно оказывали психологическое давление на Дакоту.
Сольные концерты в Санкт-Петербурге не прекратились и на одном из таких концертов исполнительница принялась рассуждать с фанатами о взаимоотношениях в целом. Был упомянут развод с Соколовским, который, по словам певицы, многократно ей изменял. Причиной такого поведения экс-супруга по заявлению выпускницы “Фабрики Звезд - 7”, стали ее натянутые отношения с отцом. “Если у вас были сложные отношения с папой, в отношениях с мужчинами никогда не будет просто” – заявила Дакота. Главной своей проблемой на текущий момент певица считает сознание 12-летнего ребенка, якобы мужчины продолжат предавать ее доверие до тех пор, пока она не избавится от навязчивых мыслей.
Информации об отце Дакоты нет практически никакой, он достаточно редко контактирует со СМИ.
Сольные концерты в Санкт-Петербурге не прекратились и на одном из таких концертов исполнительница принялась рассуждать с фанатами о взаимоотношениях в целом. Был упомянут развод с Соколовским, который, по словам певицы, многократно ей изменял. Причиной такого поведения экс-супруга по заявлению выпускницы “Фабрики Звезд - 7”, стали ее натянутые отношения с отцом. “Если у вас были сложные отношения с папой, в отношениях с мужчинами никогда не будет просто” – заявила Дакота. Главной своей проблемой на текущий момент певица считает сознание 12-летнего ребенка, якобы мужчины продолжат предавать ее доверие до тех пор, пока она не избавится от навязчивых мыслей.
Информации об отце Дакоты нет практически никакой, он достаточно редко контактирует со СМИ.
ШоуБиз
Добавил: Юра Качко Сегодня, 13:00