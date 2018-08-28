Раскрыты технические характеристики 3-х iPhone 2018 года

Он опроверг слухи касательно возможности появления поддержки Apple Pencil в устройствах, дебютирующих осенью 2018 года. По мнению эксперта, стилус не позволит получить «хорошие впечатления» для пользователей. Аналитик ожидает анонс 3-х iPhone после 9 сентября. Предположительно, презентация пройдёт 12 сентября, а предзаказы будут открыты 14 сентября. Непосредственная реализация в магазинах может стартовать с 21 сентября.Модели iPhone с OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма будут доступны в сентябре, однако младшее устройство в этой линейке - iPhone 9 с LCD-экраном на 6,1 дюйма – несколько задержится и появится в продаже заметно позднее относительно изначального производственного плана. Задержка имеет отношение к производственным проблемам компании Apple.Минг-Чи Куо прогнозирует выход на рынок версий с двумя и одним слотами под SIM-карты у моделей с размером дисплея в 6,1 и 6,5 дюйма. При этом 2-симочные iPhone станут доступны исключительно в отдельных регионах. Обновлённый iPhone X не станет гарантировать поддержку 2-х SIM-карт стандартного типа, однако может получить дополнение в виде e-SIM. Аналитик считает, что старшая версия iPhone среди новинок будет использовать OLED-дисплей на 6,5 дюйма при разрешающей способности 2,688x1,242 точек, а ёмкость его аккумуляторной батареи составит 3,4 тысячи мА•ч. Ожидается появление двойной основной камеры с разрешением на 12 Mpx, ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ до 512 ГБ.iPhone на 5,8 дюйма с OLED-дисплеем при разрешении 2,436x1,125 точек станет использовать аккумулятор на 2,8 тысячи мА•ч. Для iPhone 9 диагональю 6,1 дюйма предусмотрено использование LCD-экрана на 1,792x0,828 точек, одинарной камеры с матрицей на 12 Mpx, а также аккумулятора на 2,7 тысячи мА•ч. Объём ОЗУ и ПЗУ составит 3 ГБ и 256 ГБ соответственно. Предположительно, все 3 смартфона станут использовать процессор A12. Стоимость устройств прогнозируется на уровне $900-$999, $800-$899, а также $600-$699 соответственно. Устройства могут выйти в 3-х цветах: сером, серебряном, золотом.