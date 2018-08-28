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Физики создали математическую модель машины времени

Физики университетов Канады и США сделали сенсационное заявление. Специалисты рассказали, что им удалось создать математическую модель машины времени.

Физики создали математическую модель машины времени

Для реализации этого проекта необходимо намного больше информации, чем предполагалось ранее. Основная сложность заключается в использовании кривизны временного континуума. Специалисты рассказали о так называемом «ящике», способном перемещаться через пространство в прошлое и будущее. Физики сообщают, что многим путешествие во времени кажется нереальным, но благодаря созданной математической модели это возможно. Исследователи обратились к теории относительности Эйнштейна и использовали ее для разработки, которую назвали TARDIS.

В создании математической модели специалисты предложили воспринимать Вселенную одновременно в 4 измерениях. Новинка применяет показатели для пассажиров для искажения в форму круга. Это и поможет отправить человека в будущее или прошлое. Но пока реализовать рабочую версию машины времени по целому ряду причин невозможно.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:43
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