Физики создали математическую модель машины времени

Для реализации этого проекта необходимо намного больше информации, чем предполагалось ранее. Основная сложность заключается в использовании кривизны временного континуума. Специалисты рассказали о так называемом «ящике», способном перемещаться через пространство в прошлое и будущее. Физики сообщают, что многим путешествие во времени кажется нереальным, но благодаря созданной математической модели это возможно. Исследователи обратились к теории относительности Эйнштейна и использовали ее для разработки, которую назвали TARDIS.В создании математической модели специалисты предложили воспринимать Вселенную одновременно в 4 измерениях. Новинка применяет показатели для пассажиров для искажения в форму круга. Это и поможет отправить человека в будущее или прошлое. Но пока реализовать рабочую версию машины времени по целому ряду причин невозможно.