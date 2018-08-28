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"Не надо паники": Певица Лолита оголилась в бассейне

Лолита Милявская в свои 54 года оголись в бассейне. Знаменитость представила откровенный снимок в закрытом купальнике.

"Не надо паники": Певица Лолита оголилась в бассейне


На фото певица лежит на спине в воде. Поклонники исполнительницы отметили, что по сравнению с минувшим годом Лолита значительно похудела. Сама Милявская отмечает, что пользуется определённым вниманием у мужчин именно за счет своей пышной фигуры и заметных форм. В отличие от многих иных женщин, изнуряющих себя диетами и тренировками, она сбрасывает вес во время работы по дому.

При этом певица не стесняется публиковать страстные снимки со своим молодым возлюбленным Дмитрием Ивановым. Спутник знаменитости младше Лолиты на 11 лет. От предыдущих отношений у исполнительницы есть взрослая дочь Ева.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:27
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