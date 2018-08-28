В Росстате сообщили о снижении средней цены бензина в июле на 0,2%
В Росстате рассказали о падении средней стоимости бензина за июль на 0,2%. В соответствии с информацией ведомства, подобная ситуация наблюдается на территории 53 регионов РФ.
«За июль в 53 субъектах РФ зафиксировано падение потребцен на бензин для автомобильного транспорта. На 0,5% и больше бензин стал дешевле в 20 субъектах страны, а для Республики Мордовия увеличение доступности составило 2%. В Брянской области зарегистрировано падение цены топлива на 1,9%», — отмечается на веб-сайте ведомства.
В Росстате добавляют, что на территории 15 субъектов России стоимость бензина оказалась несколько выше относительно минувшего месяца. При этом в Республике Ингушетия цена поднялась на 1,4%. В Чеченской Республике и на территории Приморского края зарегистрирован подъем на 1,1% и 1,2% соответственно.
«За июль в 53 субъектах РФ зафиксировано падение потребцен на бензин для автомобильного транспорта. На 0,5% и больше бензин стал дешевле в 20 субъектах страны, а для Республики Мордовия увеличение доступности составило 2%. В Брянской области зарегистрировано падение цены топлива на 1,9%», — отмечается на веб-сайте ведомства.
В Росстате добавляют, что на территории 15 субъектов России стоимость бензина оказалась несколько выше относительно минувшего месяца. При этом в Республике Ингушетия цена поднялась на 1,4%. В Чеченской Республике и на территории Приморского края зарегистрирован подъем на 1,1% и 1,2% соответственно.
Экономика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:11