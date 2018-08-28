В Росстате сообщили о снижении средней цены бензина в июле на 0,2%

, — отмечается на веб-сайте ведомства.В Росстате добавляют, что на территории 15 субъектов России стоимость бензина оказалась несколько выше относительно минувшего месяца. При этом в Республике Ингушетия цена поднялась на 1,4%. В Чеченской Республике и на территории Приморского края зарегистрирован подъем на 1,1% и 1,2% соответственно.