АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy Note 9 подешевел спустя неделю после премьеры
EUR 78.23 USD 67.40
Курс валют на 28.08.2018

В Росстате сообщили о снижении средней цены бензина в июле на 0,2%

В Росстате рассказали о падении средней стоимости бензина за июль на 0,2%. В соответствии с информацией ведомства, подобная ситуация наблюдается на территории 53 регионов РФ.

В Росстате сообщили о снижении средней цены бензина в июле на 0,2%


«За июль в 53 субъектах РФ зафиксировано падение потребцен на бензин для автомобильного транспорта. На 0,5% и больше бензин стал дешевле в 20 субъектах страны, а для Республики Мордовия увеличение доступности составило 2%. В Брянской области зарегистрировано падение цены топлива на 1,9%», — отмечается на веб-сайте ведомства.

В Росстате добавляют, что на территории 15 субъектов России стоимость бензина оказалась несколько выше относительно минувшего месяца. При этом в Республике Ингушетия цена поднялась на 1,4%. В Чеченской Республике и на территории Приморского края зарегистрирован подъем на 1,1% и 1,2% соответственно.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:11
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2»: Ольга Орлова пытается разрушить
Хейтеры считают, что Ольга Бузова «косит» под
Раскрыты технические характеристики 3-х iPhone
Шоу «Замуж за Бузову» побило рекорды по запросам
Физики создали математическую модель машины
"Не надо паники": Певица Лолита оголилась в
В Росстате сообщили о снижении средней цены
Обладатели Samsung Galaxy Note 9 жалуются на
Компания CD Projekt Red представила геймплей игры
Samsung Galaxy Note 9 подешевел спустя неделю
Полный привод: Hyundai Santa Fe 2019 года прошел
Виктория Романец и Антон Гусев погрязли в долгах
"Группа в полосатых купальниках": Екатерина
Анастасию Костенко поймали на вранье о семейном
Гоген Солнцев во время операции 63-летней супруги
Эксперты доказали существование инженеров в
Татьяна Африкантова считает Рому Капаклы
Александра Черно довольна результатом своей
Технологию PureView снова будут применять в
Под Хабаровском подросток убил 10-летнюю девочку
Алиана Устиненко: Ольга Жарикова поступила очень
Никита Турчин покинул «Дом-2» со скандалом
Алена Савкина не будет строить отношения с новым
Учёные: Между головным мозгом и черепной коробкой
Ксения Бородина призналась, что не препятствует
Назван ТОП-5 самые продаваемых седанов
Archos представила бюджетный смартфон Access 57
Камера МКС сняла на видео встречу 2-х
Лера Кудрявцева вернется к работе через 3 недели
В продажу поступает смартфон Honor Note 10 с 8 ГБ
Просмотреть все новости