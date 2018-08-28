Обладатели Samsung Galaxy Note 9 жалуются на пропускание света по всей длине кромки экрана

Первые обладатели Samsung Galaxy Note 9 уверяют, что свет виден в месте стыка металлической рамки и дисплея, а также светит из-под стекла. Некоторые пользователей Galaxy S9 и Galaxy Note 8 также отметили схожую проблему, но данный вопрос может оказаться вовсе не таким серьезным, как кажется на первый взгляд. Некоторые обладатели Samsung Galaxy Note 9 полагают, что пропускание света по всей длине кромки экрана может оказаться просто отражением в экране, но при этом отмечается, что не все смартфоны ведут себя подобным образом.Компания Samsung пока никак не отреагировала на жалобы владельцев Galaxy Note 9 и не прокомментировала сложившуюся ситуацию.