Полный привод: Hyundai Santa Fe 2019 года прошел первый тест-драйв по горным дорогам

Новый Hyundai Santa Fe 2019 года получил 8-ступенчатую коробку передач, отличную шумоизоляцию и трансмиссию, обеспечивающую оптимальное скольжение по асфальту. Тестирование кроссовера проводили во время дождя, при этом ехал автомобиль по горной местности, где много возвышенностей. Продается он в двух версиях, вторая получила 2.4-литровый двигатель и 185 л.с. мощности.Santa Fe предлагает технологию Idle Stop & Go, стандартную для обоих двигателей для экономии топлива. Есть три режима вождения на выбор: Комфорт, Спорт и режим Smart-Comfort. В тесте автомобиль разогнался за 4,5 секунды. Пятиместный внедорожник имеет панорамную крышу, прожекторные светодиодные фары, такие как Kona's, усиленную решетку, обогреваемые боковые зеркала с сигналами поворота и дверные ручки Satin Chrome.Функции безопасности Hyundai SmartSense являются стандартными для Hyundai Santa Fe 2019 года и включают в себя: помощь в предотвращении столкновения в прямом направлении с обнаружением пешеходов, помощь в предотвращении столкновений с автомобилями, помощь в удержании полосы движения, помощь в предотвращении столкновения в заднем поперечном направлении, помощь при выходе, умный круиз-контроль с остановкой и поворотом, а также функцию предупреждения водителя.Базовая цена Hyundai Santa Fe 2019 года начинается с $ 26,480, в скором времени он появится в продаже на рынке России.