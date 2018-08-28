Гоген Солнцев во время операции 63-летней супруги развлекался с молодыми девушками в клубе

Тем не менее, операция по круговой подтяжке лица и блефаропластике прошла успешно и пара явилась на съемки передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» и поделилась подробностями своей семейной жизни.Но как всегда в эфире все оказалось не так радужно, как хотелось бы «молодоженам». В студии выяснилось, что пока Екатерина лежала под ножом хирурга, Гоген развлекался в ночном клубе. Доказательства времяпровождения Солнцева предоставил блогер Михаил Юхнаев., - пытался оправдаться эпатажный шоумен.Терешкович не обрадовалась такому повороту событий, но Гоген смог ее успокоить. Теперь 63-летняя женщина намерена увеличить грудь.