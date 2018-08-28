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Гоген Солнцев во время операции 63-летней супруги развлекался с молодыми девушками в клубе

Свадьба Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович наделала немало шума из-за разницы в возрасте молодоженов – 26 лет, но теперь 63-летняя женщина решила омолодиться, а пока она лежала на операции, ее супруг-шоумен развлекался с девчонками в клубе.

Тем не менее, операция по круговой подтяжке лица и блефаропластике прошла успешно и пара явилась на съемки передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» и поделилась подробностями своей семейной жизни.

Гоген Солнцев во время операции 63-летней супруги развлекался с молодыми девушками в клубе

Но как всегда в эфире все оказалось не так радужно, как хотелось бы «молодоженам». В студии выяснилось, что пока Екатерина лежала под ножом хирурга, Гоген развлекался в ночном клубе. Доказательства времяпровождения Солнцева предоставил блогер Михаил Юхнаев.

Гоген Солнцев во время операции 63-летней супруги развлекался с молодыми девушками в клубе

«У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все достаточно прилично», - пытался оправдаться эпатажный шоумен.

Терешкович не обрадовалась такому повороту событий, но Гоген смог ее успокоить. Теперь 63-летняя женщина намерена увеличить грудь.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:57
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