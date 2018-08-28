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Компания CD Projekt Red представила геймплей игры Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt Red обнародовала на Twitch канале геймплей игры Cyberpunk 2077. Показ длился 48 минут и за это время разработчики успели продемонстрировать, чего ждать от игры.

Компания CD Projekt Red представила геймплей игры Cyberpunk 2077

Во время показа геймплея разработчики выбрали «женский» вариант антагониста Ви. Действие происходит в полностью открытом мире. Участнику, играющему от первого лица, предоставляется возможность взаимодействия с разными предметами игрового поля. Также присутствует разделение на фракции - военные, медики и космонавты. За перемещение отвечает метро, которое связывает несколько районов города.

Во время трансляции компания CD Projekt Red также показала, что будут доступны несколько вариантов оружия для покупки. Игра Cyberpunk 2077 выполнена по мотивам настольной игры Cyberpunk 2020, которая была выпущена в 1988 году. Игру анонсировали в 2012 году, а трейлер пользователи увидели в 2013 году. Даты релиза игры пока нет, но известно, что ее можно будет пройти на Xbox One, ПК и PS4.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:37
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