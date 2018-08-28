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Эксперты доказали существование инженеров в древней цивилизации

Экспертами было доказано существование инженеров в древней цивилизации. К такому выводу специалисты пришли после проведения недавних открытий, связанных с древним поселением Лянчжу.

Британские и китайские археологи выяснили, что до того, как образовалось древнекитайское государство, существовали развитые цивилизации, их представители могли создавать возвышения различной сложности, которые защищали населённые территории от погодных катаклизмов. Эксперты проанализировали недавние открытия культуры Лянчжу в области археологии, сделав определённые выводы.

Эксперты доказали существование инженеров в древней цивилизации


Древнекитайское государство Инь было образовано в 1600 году до нашей эры, последнее поселение Лянчжу археологи обнаружили в 1936 году, его жители обитали на побережье реки Янцзы. В 1986 году во время раскопок были обнаружены могилы с захоронениями богатых людей. Захоронения находились в гробницах на протяжении 4800-5300 лет.

Также археологи обнаружили платформы, которые могли служить защитой от наводнения. Высота сооружений достигает четырёх метров, а ширина - не менее 20 метров. В результате учёные пришли к выводу, что поселение Лянчжу было одним из старых городов позднего неолита, его жители смогли создать водоснабжение.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:46
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