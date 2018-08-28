"Группа в полосатых купальниках": Екатерина Стриженова показала фотографию мужа с внуком

Стриженова в сыне старшей дочери души не чает, накануне она запечатлела маленького внука со своим супругом в полосатых тельняшках и поделилась снимком на своей странице в социальной сети. В описании к данному снимку теледива отметила: «группа в полосатых купальниках», а также опубликовала свои поздравления с Днем российского кино.В комментариях поклонники телеведущей отметили, что внук Стриженовых как две капли воды похож на своего дедушку. О пополнении в семье звёздная бабушка сообщила впервые на программе «Вечерний Ургант», которую они посетили с мужем Александром весной нынешнего года накануне своего юбилея.