"Группа в полосатых купальниках": Екатерина Стриженова показала фотографию мужа с внуком
На своей странице в Instagram Екатерина Стриженова опубликовала фотографию, на которой запечатлён её муж с внуком на руках. Также телеведущая поздравила всех своих коллег и зрителей с Днём российского кино.
Стриженова в сыне старшей дочери души не чает, накануне она запечатлела маленького внука со своим супругом в полосатых тельняшках и поделилась снимком на своей странице в социальной сети. В описании к данному снимку теледива отметила: «группа в полосатых купальниках», а также опубликовала свои поздравления с Днем российского кино.
В комментариях поклонники телеведущей отметили, что внук Стриженовых как две капли воды похож на своего дедушку. О пополнении в семье звёздная бабушка сообщила впервые на программе «Вечерний Ургант», которую они посетили с мужем Александром весной нынешнего года накануне своего юбилея.
Стриженова в сыне старшей дочери души не чает, накануне она запечатлела маленького внука со своим супругом в полосатых тельняшках и поделилась снимком на своей странице в социальной сети. В описании к данному снимку теледива отметила: «группа в полосатых купальниках», а также опубликовала свои поздравления с Днем российского кино.
В комментариях поклонники телеведущей отметили, что внук Стриженовых как две капли воды похож на своего дедушку. О пополнении в семье звёздная бабушка сообщила впервые на программе «Вечерний Ургант», которую они посетили с мужем Александром весной нынешнего года накануне своего юбилея.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:02