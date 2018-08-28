АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy Note 9 подешевел спустя неделю после премьеры
EUR 78.23 USD 67.40
Курс валют на 28.08.2018

"Группа в полосатых купальниках": Екатерина Стриженова показала фотографию мужа с внуком

На своей странице в Instagram Екатерина Стриженова опубликовала фотографию, на которой запечатлён её муж с внуком на руках. Также телеведущая поздравила всех своих коллег и зрителей с Днём российского кино.

"Группа в полосатых купальниках": Екатерина Стриженова показала фотографию мужа с внуком


Стриженова в сыне старшей дочери души не чает, накануне она запечатлела маленького внука со своим супругом в полосатых тельняшках и поделилась снимком на своей странице в социальной сети. В описании к данному снимку теледива отметила: «группа в полосатых купальниках», а также опубликовала свои поздравления с Днем российского кино.

"Группа в полосатых купальниках": Екатерина Стриженова показала фотографию мужа с внуком


В комментариях поклонники телеведущей отметили, что внук Стриженовых как две капли воды похож на своего дедушку. О пополнении в семье звёздная бабушка сообщила впервые на программе «Вечерний Ургант», которую они посетили с мужем Александром весной нынешнего года накануне своего юбилея.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обладатели Samsung Galaxy Note 9 жалуются на
Компания CD Projekt Red представила геймплей игры
Samsung Galaxy Note 9 подешевел спустя неделю
Полный привод: Hyundai Santa Fe 2019 года прошел
Виктория Романец и Антон Гусев погрязли в долгах
"Группа в полосатых купальниках": Екатерина
Анастасию Костенко поймали на вранье о семейном
Гоген Солнцев во время операции 63-летней супруги
Эксперты доказали существование инженеров в
Татьяна Африкантова считает Рому Капаклы
Александра Черно довольна результатом своей
Технологию PureView снова будут применять в
Под Хабаровском подросток убил 10-летнюю девочку
Алиана Устиненко: Ольга Жарикова поступила очень
Никита Турчин покинул «Дом-2» со скандалом
Алена Савкина не будет строить отношения с новым
Учёные: Между головным мозгом и черепной коробкой
Ксения Бородина призналась, что не препятствует
Назван ТОП-5 самые продаваемых седанов
Archos представила бюджетный смартфон Access 57
Камера МКС сняла на видео встречу 2-х
Лера Кудрявцева вернется к работе через 3 недели
В продажу поступает смартфон Honor Note 10 с 8 ГБ
Ученые: Телевизор вредит сексуальной жизни
Infiniti сделала электрический ретро-родстер
Валентин Гафт: Мне осталось жить недолго
В ночном тестировании камера Google Pixel 2 XL
Ученые определили различия между идеальным и
Названы топ 10 самых популярных внедорожников
Мэрилин Керро опубликовала трогательный снимок с
Просмотреть все новости