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Технологию PureView снова будут применять в смартфонах Nokia

Компания Nokia в производстве своих смартфонов снова будет использовать технологию PureView. Новые гаджеты скоро появятся на мировом рынке, права известного бренда с 23 августа текущего года перешли к HMD Global.

Недавно компания приобрела торговую марку PureView, производитель электроники выкупил их у корпорации Microsoft. Ранее компания Nokia использовала бренд PureView в разных мобильных устройствах. После того, как на рынок вернулись смартфоны Nokia, юридически выпуск изделий под брендом PureView стал невозможен. Впервые технологию применили в устройстве Nokia 808, которое вышло в 2012 году, с камерой разрешением 41 мегапиксель. Тогда эксперты считали, что приоритетной функцией гаджета была именно камера, а не телефония.

Технологию PureView снова будут применять в смартфонах Nokia


Затем на рынке появились ещё несколько мобильных устройств с технологией PureView – Nokia 920, 925, 928, Icon, 830, 930, 1020 и 1.500. Также перспективную систему применяли в некоторых моделях смартфонов Microsoft Lumia.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:12
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