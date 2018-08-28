Технологию PureView снова будут применять в смартфонах Nokia

Недавно компания приобрела торговую марку PureView, производитель электроники выкупил их у корпорации Microsoft. Ранее компания Nokia использовала бренд PureView в разных мобильных устройствах. После того, как на рынок вернулись смартфоны Nokia, юридически выпуск изделий под брендом PureView стал невозможен. Впервые технологию применили в устройстве Nokia 808, которое вышло в 2012 году, с камерой разрешением 41 мегапиксель. Тогда эксперты считали, что приоритетной функцией гаджета была именно камера, а не телефония.Затем на рынке появились ещё несколько мобильных устройств с технологией PureView – Nokia 920, 925, 928, Icon, 830, 930, 1020 и 1.500. Также перспективную систему применяли в некоторых моделях смартфонов Microsoft Lumia.