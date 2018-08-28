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Учёные: Между головным мозгом и черепной коробкой имеются необычные каналы

Учёные открыли необычные каналы, связывающие костный мозг черепной коробки с тканями головного мозга. Это объясняет, каким образом иммунные клетки при развитии воспалительного процесса попадают внутрь него.

По словам Маттиаса Нарендорфа, который сотрудничает с Гарвардским университетом, после того как специалисты открыли эти таинственные каналы, они хотят выяснить их воздействие на развитие болезни Альцгеймера, инсультов, гипертонии и другие недуги, относящиеся к воспалительным процессам. К тому же их можно использовать для прямой доставки в мозг медикаментов.

Учёные: Между головным мозгом и черепной коробкой имеются необычные каналы


При наблюдении за необычными каналами между костным мозгом черепа и тканями головного мозга учёным удалось выяснить, что иммунные клетки перемещаются через них только в том случае, если происходит повреждение сосудов при инсульте или возникает инфекция. В иных случаях нейтрофилы оказываются в сосудах, питающих кости черепа, а не в мозге, или распространяются на остальные зоны организма человека.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:42
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