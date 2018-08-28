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Александра Черно довольна результатом своей перезагрузки

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно на протяжении двух месяцев занималась перезагрузкой, которую курировали различные специалисты. Еще в начале мая она заявила, что приступает к полному преображению себя, однако в результате никто не заметил изменений в ее фигуре.

Несколько дней назад в эфире нового шоу «Бородина против Бузовой» ведущие телестройки подвели итоги перезагрузки, которую зрители справедливо назвали провальной, ведь за все время девушка похудела всего лишь на 7 килограммов, хотя предполагалось, что она сбросит 30.

Александра Черно довольна результатом своей перезагрузки

Сама Саша очень довольна собой и проделанной работой. В своем микроблоге она пишет о том, что на самом деле за 2 месяца лишилась 17 килограмм, но позже 10 вернулось.

Тем не менее, возлюбленная Иосифа Оганесяна не унывает. Она теперь знает, как правильно питаться и какие упражнения делать, чтобы уходил жир. Поэтому в дальнейшем Черно планирует придерживаться минимальной диеты, ходить на тренировки и продолжать борьбу с лишним весом.

Более того, пышнотелая участница рада, что во время перезагрузки познакомилась с различными тренерами и стилистами, которые работали вместе с ней и старались, чтобы она изменилась не только внешне, но и внутренне.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:22
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