Александра Черно довольна результатом своей перезагрузки

Несколько дней назад в эфире нового шоу «Бородина против Бузовой» ведущие телестройки подвели итоги перезагрузки, которую зрители справедливо назвали провальной, ведь за все время девушка похудела всего лишь на 7 килограммов, хотя предполагалось, что она сбросит 30.Сама Саша очень довольна собой и проделанной работой. В своем микроблоге она пишет о том, что на самом деле за 2 месяца лишилась 17 килограмм, но позже 10 вернулось.Тем не менее, возлюбленная Иосифа Оганесяна не унывает. Она теперь знает, как правильно питаться и какие упражнения делать, чтобы уходил жир. Поэтому в дальнейшем Черно планирует придерживаться минимальной диеты, ходить на тренировки и продолжать борьбу с лишним весом.Более того, пышнотелая участница рада, что во время перезагрузки познакомилась с различными тренерами и стилистами, которые работали вместе с ней и старались, чтобы она изменилась не только внешне, но и внутренне.