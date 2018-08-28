Алиана Устиненко: Ольга Жарикова поступила очень подло по отношению к Александру Гобозову

«Состояние души, когда хочется творить, создавать, писать, радоваться жизни, каждому прожитому дню. С чем это может быть связано?», - поинтересовалась девушка у поклонников.

Те сразу же принялись выдвигать свои версии, причем они были совсем разные – от влюбленности Алианы, до ее радости из-за того, что Саша расстался с Олей. Но Устиненко поспешила отметить, что, наоборот, очень переживает, ведь Жарикова очень подло поступила с Гобозовым. По ее словам, когда она узнала об этом, то долго не могла прийти в себя.На вопросы о том, что же натворила экс-участница, девушка предпочла не отвечать. Но пользователи Сети и так знают, что причиной расставания стала измена Оли.Напомним, что несколько дней назад Жарикова приходила в редакцию «Дома-2» и в беседе с Антоном Беккуджевым сообщила, что они с Гобозовым оказались слишком разными людьми, а потому после поездки в родной Санкт-Петербург она решила расстаться с мужчиной.Оля отрицает свою измену, объясняя, что на опубликованном в Сети видео она обнимается со своим хорошим другом. Но сам Саша считает по-другому, в своем микроблоге он прямо написал, что его возлюбленная нарушила главное условие счастливых отношений.