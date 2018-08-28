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Алена Савкина не будет строить отношения с новым парнем на телепроекте «Дом-2»

На прошлой неделе к беременной Алене Савкиной пришел молодой человек, который заявил, что видит свои отношения только с ней, а потому будет делать все, чтобы она увидела в нем достойного ее сердца мужчину и позволила быть рядом.

Однако девушка сразу сообщила, что до сих пор испытывает чувства к своему бывшему избраннику, от которого она ждет ребенка, и к новому роману пока не готова.

Алена Савкина не будет строить отношения с новым парнем на телепроекте «Дом-2»

Алена отметила, что ей очень приятно, что на нее обратили внимание и оказывают ей знаки восхищения, но парню нужно присматриваться к другим свободным участницам телепроекта «Дом-2», дабы закрепиться в периметре.

«Парень добрый, хороший. Он не то, что скучный или еще что-то, просто на данный момент я еще, честно, не готова строить отношения, потому что у меня сейчас нет такой цели — именно любовь, отношения…», - объяснила Савкина.


Алена Савкина не будет строить отношения с новым парнем на телепроекте «Дом-2»


По ее словам, сейчас она наслаждается тем, что носит под сердцем ребенка, отдыхает, разбирается в своей голове и восстанавливает силы после сильных стрессов, которые испытала во время разбирательств с Ильей Яббаровым.

Также девушка подчеркнула, что на данный момент она полностью сосредоточилась на своей беременности и очень благодарна своей маме, которая старается ее во всем поддерживать и ограждать от всех провокаторов и негативных воздействий со стороны коллектива и собственных родственников.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:46
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