Алена Савкина не будет строить отношения с новым парнем на телепроекте «Дом-2»

«Парень добрый, хороший. Он не то, что скучный или еще что-то, просто на данный момент я еще, честно, не готова строить отношения, потому что у меня сейчас нет такой цели — именно любовь, отношения…», - объяснила Савкина.

Однако девушка сразу сообщила, что до сих пор испытывает чувства к своему бывшему избраннику, от которого она ждет ребенка, и к новому роману пока не готова.Алена отметила, что ей очень приятно, что на нее обратили внимание и оказывают ей знаки восхищения, но парню нужно присматриваться к другим свободным участницам телепроекта «Дом-2», дабы закрепиться в периметре.По ее словам, сейчас она наслаждается тем, что носит под сердцем ребенка, отдыхает, разбирается в своей голове и восстанавливает силы после сильных стрессов, которые испытала во время разбирательств с Ильей Яббаровым.Также девушка подчеркнула, что на данный момент она полностью сосредоточилась на своей беременности и очень благодарна своей маме, которая старается ее во всем поддерживать и ограждать от всех провокаторов и негативных воздействий со стороны коллектива и собственных родственников.