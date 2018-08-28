Никита Турчин покинул «Дом-2» со скандалом навсегда

Напомним, что в течение полугода Никита пытался построить отношения на самом долгоиграющем реалити-шоу страны, постоянно подыскивая себе избранницу, но у него так ничего и не получилось.Стоит отметить, что он пришел на телестройку практически сразу после участия в шоу «Битва экстрасенсов», поэтому понимал, что такое телевидение, и знал, как правильно себя преподнести. Можно сказать, что приобретенная слава и навыки и помогли Никите так долго жить в периметре без отношений.Однако по появившейся в Сети информации, терпение у руководства «Дома-2» лопнуло и Турчина отправили за ворота, причем с большим штрафом за грубое нарушение правил контракта.И юный маг в некоторой степени подтвердил это. Он признался, что из-за него едва не поругались два телеканала, а потому ему пришлось покинуть проект навсегда.