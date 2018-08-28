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Ксения Бородина призналась, что не препятствует общению старшей дочери с ее родным отцом

Несколько дней назад популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина дала большое интервью, в котором рассказала о своем детстве, об отношениях с мужем, и конечно же о детях.

В частности, теледива сообщила, как ее старшая дочь Маруся общается с родным отцом.

Ксения Бородина призналась, что не препятствует общению старшей дочери с ее родным отцом

Напомним, что до брака с Курбаном Омаровым знаменитость несколько лет была законной женой бизнесмена Юрия Будагова и родила от него свою первую дочь Марию, которая после развода осталась жить с мамой.

По словам Ксении, она никогда не препятствует встречам дочери с ее папой и Маруся сама решает, когда хочет его увидеть.

Ксения Бородина призналась, что не препятствует общению старшей дочери с ее родным отцом

«Их общению я не препятствую. Маруся уже большая, ей девять, звонит отцу, когда хочет, и они договариваются о встрече. Потом вводят меня в курс дела», - признается Бородина.

Однако выяснилось, что встречаются они не слишком часто. По мнению телеведущей, это происходит из-за того, что она живет за городом и не всегда получается отвезти дочь к папе. Но несмотря на это, отношения у них очень теплые, Ксения заявляет, что когда Маруся видит отца, то у них всегда «и объятия, и поцелуи».

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:36
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