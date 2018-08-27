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Андрей Черкасов признался, что полгода назад сделал себе септопластику

Новый сезон «пластического бума» на «Доме-2» набирает обороты. После небольшого перерыва звезды телепроекта вновь принялись изменять свой внешний вид до неузнаваемости.

Так, за последние несколько месяцев под нож хирурга уже ложилась Татьяна Мусульбес, которая сделала операцию по удалению «лапоухости» и уменьшению груди, а также Александра Шева. Причем последняя хоть и обратилась за помощью уже после ухода за ворота, весь процесс ее изменений все равно был выставлен на всеобщее обозрение домовским журналом.

Андрей Черкасов признался, что полгода назад сделал себе септопластику

А на днях стало известно, что эстафету корректировок внешности принял ведущий реалити-шоу Андрей Черкасов, чем поразил зрителей, ведь всегда позиционировал себя как сторонника всего натурального и никогда не приветствовал желание своих подопечных стать красивее за счет хирургического вмешательства.

Тем не менее, теперь он и сам, как оказалось, полгода назад обратился к специалистам за помощью. Правда, молодой человек уточнил, что сделал септопластику, сохранив при этом свою индивидуальную форму носа.

Андрей Черкасов признался, что полгода назад сделал себе септопластику

«Ну вот теперь, спустя полгода после того, как все прошло хорошо, и я полностью доволен результатом, я могу с уверенностью вам рассказать о том, что я сделал септопластику. У меня были проблемы.. дышал плохо, узнал что это пагубно влияет на здоровье и начал поиски клиник, по разным критериям», - написал Андрей, пообещав в следующий раз подробнее рассказать о своей первой консультации с пластическим хирургом.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики поверили в то, что врач действительно не изменял форму носа Черкасова. По их мнению, ведущий не смог устоять перед соблазном и все-таки слегка исправил эффект «утиного носика».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:09
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