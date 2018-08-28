Назван ТОП-5 самые продаваемых седанов бизнес-класса в России

Российские аналитики изучили отечественный авторынок и в результате был озвучен список самых продаваемых в РФ седанов, относящихся к Е-классу. Лидером рейтинга стал седан бизнес-класса Toyota Camry. На следующим месте расположился немецкий BMW 5-Серии. Потом в списке разместился Mercedes-Benz E-класса. Следующими идут бизнес-седан Audi A6 и новинка от KIA – Stinger.В целом же в июле текущего года дилерам удалось продать более 5 000 седанов класса Е, а это на 14,4% больше, чем ранее. С начало текущего года по июль объемы продаж достигли отметки в больше ,чем 28 000 единиц. В ТОП-5 самых востребованных седанов бизнес-класса первые 4 строчки рейтинга остаются такими, как и в июле. Но на 5 месте Skoda Superb.