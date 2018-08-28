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Назван ТОП-5 самые продаваемых седанов бизнес-класса в России

В России седаны постепенно уступают лидерство внедорожникам и кроссоверам. Но отечественные эксперты не торопятся списывать этот класс авто со счетов и сейчас они назвали ТОП-5 самых продаваемых в России седанов бизнес-класса.

Назван ТОП-5 самые продаваемых седанов бизнес-класса в России

Российские аналитики изучили отечественный авторынок и в результате был озвучен список самых продаваемых в РФ седанов, относящихся к Е-классу. Лидером рейтинга стал седан бизнес-класса Toyota Camry. На следующим месте расположился немецкий BMW 5-Серии. Потом в списке разместился Mercedes-Benz E-класса. Следующими идут бизнес-седан Audi A6 и новинка от KIA – Stinger.

В целом же в июле текущего года дилерам удалось продать более 5 000 седанов класса Е, а это на 14,4% больше, чем ранее. С начало текущего года по июль объемы продаж достигли отметки в больше ,чем 28 000 единиц. В ТОП-5 самых востребованных седанов бизнес-класса первые 4 строчки рейтинга остаются такими, как и в июле. Но на 5 месте Skoda Superb.

 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:16
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