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Александра Черно планирует сделать сразу несколько пластических операций по улучшению внешности

Несколько дней назад зрителям телепроекта «Дом-2» показали результат перезагрузки Александры Черно, который очень их повеселил, ведь из обещанных 20 килограммов девушка похудела лишь на 7. И это за 2 месяца кропотливой работы диетологов, фитнес-тренеров и других специалистов.

Однако сама Саша утверждает, что результат похудения ей очень нравится и она не собирается останавливаться на достигнутом. Совсем скоро возлюбленная Иосифа Оганесяна отправится к пластическому хирургу, который сделает ей абдоминопластику, липосакцию отдельных частей тела, а также увеличит грудь до 4 размера.

Александра Черно планирует сделать сразу несколько пластических операций по улучшению внешности

Кроме того, на днях стало известно о том, что Черно также намерена полностью изменить свою внешность. На своей странице в социальной сети Instagram она рассказала, какие операции планирует сделать, а также показала их результат, изменив свое лицо в фотошопе.

«Увеличить разрез глаз. Вырезать комки-биша, вырезать второй подбородок, заколоть в лицо «треугольник» сделать операцию на нос. Нравится? Уж извините, я считаю, что некоторым людям пластика просто необходима, тк не все от природы красавицы», - отметила девушка.

Александра Черно планирует сделать сразу несколько пластических операций по улучшению внешности

Стоит отметить, что далеко не все подписчики поддержали ее в этом. Многие стали писать, что после всех вышеперечисленных процедур Саша превратится в силиконовую куклу. Причем со стороны выглядеть это будет очень комично, так как лицо не будет соответствовать ее пышному телу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:23
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