Новые iPhone будут представлен в театре Стива Джобса 12 сентября
Ссылаясь на несколько источников, французская радиостанция Europe 1 назвала дату презентации Apple. По их данным, показ новых iPhone состоится 12 сентября текущего года в театре Стива Джобса.
Вскоре Apple представит 3 новых iPhone и смарт-часы Apple Watch Series 4 с тонкими рамками, а также обновлённый iPad Pro с тонкими рамками и отсутствием кнопки Home. Не так давно стало известно, что 5,8-дюймовое устройство будет называться iPhone Xs. Также сообщается, что предварительные заказы будут доступны с 14 сентября этого года.
Напомним, с 2012 года компания Apple ежегодно презентует новые iPhone в период с 7 по 12 сентября.
Вскоре Apple представит 3 новых iPhone и смарт-часы Apple Watch Series 4 с тонкими рамками, а также обновлённый iPad Pro с тонкими рамками и отсутствием кнопки Home. Не так давно стало известно, что 5,8-дюймовое устройство будет называться iPhone Xs. Также сообщается, что предварительные заказы будут доступны с 14 сентября этого года.
Напомним, с 2012 года компания Apple ежегодно презентует новые iPhone в период с 7 по 12 сентября.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:38