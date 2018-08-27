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Новые iPhone будут представлен в театре Стива Джобса 12 сентября

Ссылаясь на несколько источников, французская радиостанция Europe 1 назвала дату презентации Apple. По их данным, показ новых iPhone состоится 12 сентября текущего года в театре Стива Джобса.

Новые iPhone будут представлен в театре Стива Джобса 12 сентября

Вскоре Apple представит 3 новых iPhone и смарт-часы Apple Watch Series 4 с тонкими рамками, а также обновлённый iPad Pro с тонкими рамками и отсутствием кнопки Home. Не так давно стало известно, что 5,8-дюймовое устройство будет называться iPhone Xs. Также сообщается, что предварительные заказы будут доступны с 14 сентября этого года.

Напомним, с 2012 года компания Apple ежегодно презентует новые iPhone в период с 7 по 12 сентября.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:38
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