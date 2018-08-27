Украинский актер из «Сватов» избил сожительницу и выложил фото в соцсеть

Пользователей соцсети возмутил комментарий актёра, отметившего, что он «разукрасил» женщину. При этом он заявил, что жертва должна благодарить его за не летальные повреждения. Многие задались вопросом о психическом здоровье актёра, совершившего акт насилия и публикующего доказательства правонарушения с радостными эмодзи.Данная ситуация привлекла внимание Борислава Березы, депутата Верховной рады. Он призвал правоохранительные органы открыть уголовное дело, прикрепив к своим словам скриншоты скандальной публикации, сделанной актёром.