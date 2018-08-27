Украинский актер из «Сватов» избил сожительницу и выложил фото в соцсеть
Украинский актёр Вячеслав Кошелев, известный зрителям по участию в съемках комедийного сериала «Сваты» избил сожительницу. Фото жертвы с синяками он разместил в Facebook.
Пользователей соцсети возмутил комментарий актёра, отметившего, что он «разукрасил» женщину. При этом он заявил, что жертва должна благодарить его за не летальные повреждения. Многие задались вопросом о психическом здоровье актёра, совершившего акт насилия и публикующего доказательства правонарушения с радостными эмодзи.
Данная ситуация привлекла внимание Борислава Березы, депутата Верховной рады. Он призвал правоохранительные органы открыть уголовное дело, прикрепив к своим словам скриншоты скандальной публикации, сделанной актёром.
Пользователей соцсети возмутил комментарий актёра, отметившего, что он «разукрасил» женщину. При этом он заявил, что жертва должна благодарить его за не летальные повреждения. Многие задались вопросом о психическом здоровье актёра, совершившего акт насилия и публикующего доказательства правонарушения с радостными эмодзи.
Данная ситуация привлекла внимание Борислава Березы, депутата Верховной рады. Он призвал правоохранительные органы открыть уголовное дело, прикрепив к своим словам скриншоты скандальной публикации, сделанной актёром.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:50